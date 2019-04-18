روسيا تختبر قدرات طراد "فارياغ" الصاروخي

أكد المتحدث باسم قوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي، نيكولاي فوسكرينسكي، أن البحرية الروسية أجرت اختبارات ناجحة لطراد "فارياغ" الصاروخي.

وقال فوسكرينسكي إن قوات البحرية الروسية المتواجدة في منطقة فلاديفوستوك على سواحل بحر اليابان، أجرت مؤخرا مناورات خاصة لاختبار قدرات الطراد الصاروخي "فارياغ" التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وخلال الاختبارات، نجح الطراد بتدمير كافة الأهداف المرئية والمخفية الموجودة في المياه، وتمكن طاقمه من رصد وتدمير نقاط إطلاق النار ومعدات العدو المفترض على السواحل.

كما نجح طاقم الطراد باستخدام مدفعية "AK-130" من عيار 130 ملم، والرشاشات من عيار 30 ملم، لتدمير الألغام البحرية التدريبية العائمة.

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ودخل هذا الطراد في خدمة الأسطول الروسي منذ العام 1996، وتم تعديله عدة مرات، وزود بـ 16 منصة لإطلاق الصواريخ، ومدافع من عيار 130 ملم، ورشاشات اوتوماتيكية من عيار 30 ملم، ورادارات قادرة على كشف الألغام والأهداف البحرية والبرية المتنوعة على مسافات تزيد عن 270 كلم.

المصدر: نوفوستي