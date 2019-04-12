الجيش الروسي يتسلم منظومة شبحية خطيرة للحرب الإلكترونية

تسلمت وحدات الحرب الإلكترونية المرابطة في مقاطعة "فورونيج" الروسية أول منظومة للحرب الإلكترونية من طراز "بالانتين".

وتعد "بالانتين" سلاحا "غير مرئي" وقويا جدا، يخصص لإسكات كل أنظمة الاتصال الحديثة والمستقبلية والاستطلاع اللاسلكي، وقيادة منظومات صديقة للحرب الإلكترونية.

وتسمح إمكانات المنظومة الروسية الواعدة بـ "إعماء" العدو العامل في مجال الموجات القصيرة والقصيرة جدا، وإسكات اتصالاته الخلوية.

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وعلاوة على ذلك، فإن منظومة "بالانتين" لديها قدرة على تشكيل شبكة موحدة متكاملة للحرب الإلكترونية والاستطلاع، ما يزيد أضعافا من فاعلية استخدامها. وتتميز المنظومة بالتخفي عن الرادارات ووسائل الحرب الإلكترونية المعادية.

وتتوزع الأجهزة الذكية والبطاريات الكهربائية والهوائيات التابعة لها في عشرات العربات ذاتية الحركة.

وقد انتهى اختبار المنظومة قبل تسليمها للجيش. أما طاقمها، فقد تلقى دورة في مركز الحرب الإلكترونية في مدينة تامبوف الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا