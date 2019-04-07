"العين البصيرة" تظهر في سماء موسكو

صرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية بأن السلطات اتخذت قرارا بمشاركة طائرة "آ-100" (بريمير) الروسية للإنذار الراداري المبكر، في الاستعراض العسكري، يوم 9 مايو، في العاصمة الروسية موسكو.

وأطلقت على الطائرة تسمية "العين البصيرة"، وهي رادار طائر متخصص في الإنذار الراداري المبكر، أو بالأحرى مركز قيادة متعدد المهام والوظائف، يوسع إلى حد بعيد إمكانات القوات الجوية والفضائية الروسية عند اكتشاف الأهداف الجوية والبرية.

وبمقدور "العين البصيرة" مراقبة الأجواء على مدى مئات الكيلومترات، وقيادة مجموعات كبيرة من الطائرات والسفن الحربية، وتزويد المقاتلات والقاذفات الصديقة بالمعلومات التي تحتاج إليها.

إقرأ المزيد

وتم تصميم الرادار "A-100" الطائر على قاعدة طائرة النقل العسكري "Il-76MD-90A"، ويزوّد بمجموعة من الأجهزة الرقمية للملاحة الجوية، وكذلك منظومة للتوجيه والتحكم وتحديد المواقع.

وقامت شركة "فيغا" الروسية بتصنيع مجموعة أنظمة للتحكم عن بعد متعددة الأغراض، نصبت على متن الطائرة.

وستحل "العين البصيرة" (آ-100) محل الطائرات من طراز "A-50" و"A-50U" المستخدمة حاليا في القوات الجوية والفضائية الروسية.

ونصب على هيكل الطائرة لاقط هوائي فريد من نوعه، فضلا عن أجهزة لاسلكية تقنية تسمح بتسريع اكتشاف الأهداف الجوية والبحرية والأرضية ومرافقتها. كما أنها تسمح بتنفيذ مهام الحرب الإلكترونية واكتشاف مقرات القيادة والرادارات المعادية.

وتزودت الطائرة أيضا بمنظومة مقاومة للرادارات التي تحملها صواريخ "أرض-جو" و"جو-جو" المعادية، وتحمي تلك المنظومة كذلك من الصواريخ المزودة برؤوس الحرارية.

المصدر: إزفيستيا