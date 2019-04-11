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منظومة "تور-إم 2" تؤكد مواصفاتها التقنية الفائقة في ميدان الحرب

العلوم والتكنولوجيا

منظومة
Sputnik Vitaly Timkiv
صورة أرشيفية
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أكدت منظومة "تور-إم 2" الروسية الحديثة للدفاع الجوي كل مواصفاتها التقنية والتكتيكية في ميدان التدريب، وفي ظروف المعركة الحقيقية عند تنفيذ المهام الخاصة.

وقال مدير عام شركة "كوبول" الميكانيكية الكهربائية المصنعة للمنظومة، فانيل زيادينوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن المنظومة تزودت بصاروخ "9 إم 338" الجديد المضاد للطائرات، ما تطلب إدخال تعديلات في بعض أنظمة وأقسام المنظومة.

وبصورة خاصة، تم تطوير محطة اكتشاف الأهداف والحواسيب الإلكترونية التي ازدادت سرعة عملها وتطورت برمجتها.

V.Kuzmin/vitalykuzmin.net
منظومة "تور - أم 2"
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كما طرأت تعديلات على الهوائيات ومنصة إطلاق الصواريخ التي تضم حاليا 18 صاروخا بدلا من 8 صواريخ مضادة للطائرات.

يذكر أن "تور-إم 2" هي منظومة متوسطة المدى تتميز بمواصفات تقنية تكتيكية غير مسبوقة، إذ يمكنها مسح الأجواء ورصد أي هدف فيها دون أن تتوقف، بغض النظر عن مدى ووعورة منطقة القتال.

وتستطيع المنظومة بفضل التقنيات الفريدة المزودة بها، رصد وإسقاط أربعة أهداف معادية في آن واحد، لتكون بذلك المنظومة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمهام كهذه.

ويبلغ طول العربة في منظومة "تور-إم 2" الصاروخية 9 أمتار، فيما تزن 37 طنا وتستطيع السير بسرعة 65 كم في الساعة، بفضل محركها الذي يدفعها بقوة 840 حصانا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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