تعرف على الأسلحة التي يتسلمها الجيش الروسي العام الجاري

تتمثل أولويات وزارة الدفاع الروسية عام 2019 في استيعاب الأسلحة الجديدة وتطبيق التكنولوجيا الرقمية وتعزيز القوات النووية الاستراتيجية، ورفع نسبة تسلح الجيش بالأسلحة الجديدة إلى 67%.

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قوات الصواريخ الاستراتيجية

يبدأ عام 2019 الإنتاج الصناعي لصواريخ "أفانغارد" المزودة برؤوس قتالية فرط صوتية، تفوق سرعتها 27 ماخ، الأمر الذي يعد أمرا رئيسا بالنسبة لقوات الصواريخ الاستراتيجية التي تبدأ في العام نفسه التزود بها.

وتستمر تلك القوات في التزود بصواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية التي ستشكل إلى جانب "أفانغارد" أساسا للدرع النووية الاستراتيجية الروسية.

Ria/Aleksey Kudenko

القوات الجوية

تتسلم القوات الجوية العام الجاري 4 طائرات مطورة من طراز "تو-95 إم إس". وتتزود تلك الطائرات بصواريخ "خا-101" الحديثة التي سبق لها أن استخدمت بنجاح في سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسلم القوات الجوية مقاتلات "ميغ-35" متعددة المهام، وقد وقعت وزارة الدفاع مع شركة "ميغ" اتفاقية توريد 6 مقاتلات من هذا النوع.

كما تتسلم القوات الجوية دفعة أولى من طائرات "سو-57" من الجيل الخامس و"سو-35" من الجيل "4++"، فضلا عن مروحيات "مي-28 إن إم" الضاربة ومروحيات النقل "مي-38" الحديثة و"مي 26 تي 2 في" الثقيلة.

ويدخل حوزة القوات أيضا نموذجان مطوران من طائرة القيادة ونقل المعلومات "إيل-22 إم 11".

ويبدأ العام الجاري توريد دفعات صناعية أولى من طائرة "أوريون" الضاربة من دون طيار، والتي تتميز بفترة طويلة للبقاء في الجو ومدى العمل الطويل.

Ria/Aleksey Kudenko

القوات البحرية

فيما يتعلق بالقوات البحرية، فإنها تتسلم العام الجاري غواصة "الأمير فلاديمير" النووية الاستراتيجية من مشروع "بوريه - آ" المطور، والتي تتميز بقدرة كبيرة على التخفي عن الرادارات.

وتتسلح تلك الغواصة بصواريخ "بولافا" العابرة للقارات، فضلا عن فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" من مشروع "22350" الحديث، وسفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف". وتستمر القوات البحرية أيضا في التزود بالطائرات البحرية "سو-30 إس آ إم" والمروحيات البحرية "كا-27 إم"، فضلا عن الزوارق والفرقاطات الصغيرة وكاسحات الألغام بمختلف أنواعها، ومنظومات "بال" و"باستيون" الصاروخية المضادة للسفن.

Ria/Aleksey Kudenko

القوات البرية

أما وحدات القوات البرية، فتتسلم العام الجاري 450 قطعة جديدة من المعدات الحربية. ومن بينها دبابات "تي-72 بي 3 إم" المطورة ودبابات "تي-90 إم" الحديثة وعربات "بي إم بي-3" وناقلات الأفراد المدرعة "بي تي آر-82 آ/آ إم".

وقد وقعت وزارة الدفاع مع شركة "أورال فاغون زافود" الروسية اتفاقية توريد 132 دبابة حديثة من طراز "أرماتا / تي 14"، وعربة مشاة قتالية من طراز "أرماتا/ تي-15"، وذلك لغاية عام 2021.

فيما يتعلق بالمركبات، فتتزود وحدات القوات البرية العام الجاري بعربات "تايفون- كا" و"تايفون-أو" وعربات "تيغر-إم" المدرعة للقيادة والاستطلاع. أما الشرطة العسكرية، فتتسلم دراجات نارية كهربائية من طراز "إيج-بولسار". وستحل منظومات "إسكندر" العام الجاري تماما محل منظومات الصواريخ التكتيكية القديمة في القوات البرية.

وستسلم الصناعة الحربية وحدات القوات البرية 40 منظومة من راجمات الصواريخ الحديثة بعيدة المدى "تورنادو-إس" و"تورنادو-إم".

سلاح المظليين

يتزود سلاح المظليين العام الجاري بعربات الإنزال الحديثة "بي إم دي 4 إم" ومدافع "لوتوس" الحديثة التي ستحل محل مدافع "نونا" عيار 120 ملم.

Ria/ Viktor Liashenko

الدفاعات الجوية

من المقرر أن تتسلم قوات الدفاع الجوي العام الجاري فوجين من منظومات "إس-400" الحديثة و7 كتائب من منظومة "بانتسير" قصيرة المدى للصواريخ والمدافع، فضلا عن منظومات "إس-300 في 4" و"بوك-إم 3" و"تور إم 2" متوسطة المدى ومنظومات "فيربا" المنقولة.

كما تتسلم قوات الدفاع الجوي لأول مرة منظومات "إس-350 فيتياز" التي صممت خصيصا للدفاعات الجوية التكتيكية، حيث بلغ مدى عملها 60 كيلومترا على ارتفاع 30 كيلومترا.

وتنتهي العام الجاري عملية نشر الرادارات الحديثة للإنذار عن الهجوم الصاروخي من طراز "فورونيج" و"كونتينير".

المصدر: تاس