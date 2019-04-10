اكتشاف بصمات جلد ديناصور "محفوظة بشكل رائع"

عثر علماء الحفريات على مجموعة من آثار الأقدام الصغيرة من العصر الطباشيري، تحتوي على آثار محفوظة جيدا لجلد الديناصورات، في كوريا الجنوبية.

وصنعت هذه البصمات من قبل ديناصور من نوع "Minisauripus" بحجم الطائر الأسود، وهو أصغر ذوات الأقدام المعروفة، حيث يبلغ طول كل واحد منها نحو 3 سم.

'Exquisitely preserved' dinosaur SKIN discovered in South Korea https://t.co/YFwIzSeTSY — Mohit Agrawal (@Magrawals) April 10, 2019

Los rastros de piel provienen de las pistas del terópodo más pequeño conocido: el Minisauripus https://t.co/LhLHLYpcSv — El Universal (@El_Universal_Mx) April 10, 2019

وفي حين أن أقل من نسبة 1% فقط من هذه الآثار ما تزال تحتوي على آثار الجلد، يقول علماء الحفريات إنه تم العثور على بصمات الجلد في جميع أنحاء آثار أقدام الديناصور في الموقع، بالقرب من مدينة جينجو الكورية.

ويقول مارتن لوكلي، وهو أستاذ فخري في الجيولوجيا بجامعة كولورادو دنفر: "هذه هي الحفريات الأولى التي وجدت على الإطلاق، حيث يغطي الجلد المطبوع المحفوظ بشكل مثالي كامل سطح كل مسار".

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وبحسب فريق البحث، فإن هذا الاكتشاف هو العاشر لمسارات "Minisauripus" وأول آثار لجلده.

واكتشف الدكتور كيونغ سو كيم، من جامعة تشينغو الوطنية للتعليم، الآثار الأولى في لوح مكسور أثناء عمليات حفر واسعة النطاق، ثم تمكن من تحديد أربعة غيرها.

وأوضح لوكلي أن الآثار صنعت على طبقة رفيعة جدا من الطين الناعم، لا تزيد عن ميلليمتر واحد.

ويشير التحليل إلى أن زخات مطر قد حدثت تقريبا قبل إنشاء مسارات الأقدام مباشرة، ما أدى إلى انطباع آثار الديناصور الصغير عند سقوطه في الماء. ثم تمت تغطيتها بالطين.

ويقول الباحثون إن نسيج جلد الديناصورات يشبه إلى حد كبير ورق الصنفرة، ولكن بمقاييس صغيرة بعرض نصف ميلليمتر مرتبة مثل قماش منسوج.

ولاحظ فريق البحث أن هناك نمطا مشابها في مسارات ديناصورات ثيودودس الكبيرة آكلة اللحوم الموجودة في مواقع أخرى.

المصدر: ديلي ميل