القوات الروسية تتسلم رادار كشف "الأشباح"

تتزود القوات البرية الروسية قريبا برادارات "نيوبي-إس بي" التي من شأنها أن تحل مكان الرادارات القديمة المستخدمة في الدفاعات الجوية الميدانية.

ويتوقع أن يكون بمقدور تلك الرادارات الحديثة اكتشاف كل أنواع الأهداف الجوية، بما فيها صغيرة الحجم والشبحية، عن مسافة بعيدة.

وهناك معلومات تشير إلى قدرة الرادار الجديد على مرافقة حتى 300 طائرة ودرون ومروحية وصاروخ مجنح وباليستي في وقت واحد، بما فيها تلك التي تم تصميمها على أساس تكنولوجيا ستيلز للتخفي عن الرادار. ويعني ذلك أن الطائرات الشبحية تفقد قدرتها على التخفي وتتحول إلى أهداف عادية، يمكن إسقاطها بصواريخ عادية.

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وبوسع الرادار الجديد اكتشاف هدف محلق بسرعة حتى 5400 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة لا تتخطاها أي طائرة معاصرة.

ويمكن أن يرى الرادار في السماء هدفا بقطر متر واحد، حتى إذا حلق على ارتفاع 10 آلاف متر. وذلك من مسافة 230 كيلومترا.

أما الهدف الذي يحلق على ارتفاع 500 متر، فيمكن أن يكتشفه الرادار على مدى 53 كيلومترا.

ونصب الرادار على منصة شاحنة "كاماز". ولا يحتاج أفراد طاقمه إلا لـ 15 دقيقة لنشره، مع العلم أن سلفه "نيبو-أو" يحتاج إلى 20 ساعة لنشره.

المصدر: روسيسكايا غازيتا