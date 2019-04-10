"كلاشينكوف" تسلم الجيش الروسي 150 ألف بندقية جديدة

أفاد مصدر في شركة "كلاشينكوف" لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن الشركة وقعت مع وزارة الدفاع الروسية اتفاقية توريد 150 ألف بندقية من طراز "آكا-12" و"آكا-15"، خلال 3 أعوام.

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع ستتسلم من الشركة بدءا من عام 2019، نحو 50 ألف بندقية كل عام.

وكانت بوابة "كلاشينكوف. ميديا" قد أفادت نهاية العام الماضي بأن شركة "كلاشينكوف" بدأت تنفيذ اتفاقية الطلبيات الحكومية الموقعة مع الحكومة الروسية. وقد سلمت للجيش الروسي دفعتين من بنادق "آكا-12" بعدد 2.5 ألف بندقية.

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وأشارت البوابة إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعد إلى الآن جهة الطلب الوحيدة التي اشترت "آكا-12" التي تم تصميمها كعنصر هام في تحقيق برنامج تجهيزات الجندي الروسي "راتنيك"، علما بأن تلك البندقية ستحل محل بندقية "آكا-74 إم" في القوات المسلحة الروسية.

يذكر أن الجيش الروسي بدأ يتزود ببندقية "آكا-12" منذ عام 2018. ويبلغ وزنها بلا مخزن 3.2 كيلوغرام، وعيار طلقتها 5.45*39 ملم، وسرعة الرمي 700 طلقة في الدقيقة، ومدى الرمي الدقيق ألف متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا