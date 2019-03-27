كلاشينكوف تنشر فيديو لاختبار دقة بندقية "آ كا-203"

نشر المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" الروسية مقطع فيديو لنتائج آخر اختبارات بندقية "آكا-203".

وقال المستشار التقني للشركة، فلاديمكير أونوكوي، إن بنادق "كلاشينكوف" كانت تعاني من بعض السلبيات، على الرغم من متانتها وفاعليتها وبساطة استخدامها. ومن أهمها كثافة الرمي بطلقات منفردة وجودة تثبيت الأجهزة البصرية الإضافية.

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لذلك، طال اختبار البندقية قبل كل شيء كثافة وتركيز الرمي وأمان تثبيت تلك الأجهزة.

وقضت شروط الاختبار بأن يطلق الرامي النيران منبطحا على الأرض من مسافة 100 متر، ليطلق 5 رصاصات لإصابة هدف تدريبي واحد.

يذكر أن بندقية "آكا-203" باتت تتميز بأخمص ينطوي ويتم التحكم فيه، وجهاز تسديد تلسكوبي بلاستيكي ومفتاح أنظمة الرمي وبضع لوحات "بيكاتيني" تركب فيها أجهزة إضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا