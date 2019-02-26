الدفاع الروسية بصدد شراء بنادق "كلاشينكوف-200" والدرونات الانتحارية

تجري شركة "كلاشينكوف" محادثات مع وزارة الدفاع الروسية بشأن توريد بنادق "آ كا-200" للجيش الروسي.

وقال مصممو البندقية الجديدة إنها تتمتع بعدد من الميزات مقارنة بسابقاتها من أسرة "كلاشينكوف".

وقال مدير الإنتاج الصناعي للأسلحة الخفيفة في شركة "روس تيخ"، التي تعد "كلاشينكوف" فرعا فيها، سيرغي أبراموف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، قال إن البنادق الجديدة يمكن أن تركب فيها أجهزة التسديد الحديثة كلها، سواء كانت روسية أو أجنبية الصنع.

ويعد هذا الأمر غير مسبوق بالنسبة للجيش الروسي والقوات الخاصة، إذ اضطر أفرادها سابقا إلى شراء أجهزة مساعدة خاصة بإدخال تعديلات في الأجهزة الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فإن دقة الرمي للبندقية ازدادت إلى حد بعيد، كما تنوعت طلقاتها وأعيرتها.

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وقال أبراموف إن "آ كا-200" يمكن أن تستخدم طلقات بعيارات 5.45 *39، 7.62*39، 5.56*45.

وعلى الرغم من كل المستجدات فإن البندقية احتفظت، حسب أبراموف، بمواصفات تتميز بها كل بنادق "كلاشينكوف"، وبالدرجة الأولى الأمانة والعمر الطويل وبساطة الصيانة.

وأضاف أبراموف أن "آ كا-200" اجتازت كل الاختبارات اللازمة لتتفق مع كل الشروط المطروحة أمام السلاح الخفيف الحديث.

وعرضت شركة "كلاشينكوف" على وزارة الدفاع الروسية شراء الدرونات الانتحارية من تصنيعها، والتي كانت قد لفتت انتباه أصحاب الطلبيات الأجانب في معرض "أيدكس-2019" العسكري في أبو ظبي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا