تطوير منظومة "تور" القطبية المضادة للجو لتعمل في كافة الظروف المناخية

صرح رئيس شركة "كوبول" الروسية، فانيل ريادينوف، بأن نسخة قطبية من منظومة "تور" الروسية قصيرة المدى للصواريخ المضادة للجو، يمكن أن تستخدم في مناطق العالم كلها.

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وأكد ريادينوف أن اختبار المنظومة أكد تكيفها مع كل الظروف، بدءا من منطقة القطب الشمالي وانتهاء بالمناطق الصحراوية ومناطق الطقس الحار والرطوبة العالية.

وتنصب الصواريخ والرادارات التابعة لمنظومة "تور-أم 2 دي تي" على منصة مجنزرة تتميز بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز. وتستطيع هذه المنظومة العمل في الأراضي الوعرة الخالية من طرق والمناطق الثلجية والرمال والمستنقعات.

أما أفراد طاقم المنظومة، فخلقت لهم كل ظروف الراحة اللازمة للعمل الفعال في درجات الحرارة المنخفضة والعالية على حد سواء.

المصدر: زاشيشات روسيا