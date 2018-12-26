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"تور-إم 2" تثبت فعاليتها ضد الصواريخ عالية الدقة في سوريا

أخبار العالم العربي

Sputnik
إحدى عربات بطارية "تور-إم 2" الروسية
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أكد قائد قوات الدفاع الجوي الروسية الفريق ألكسندر ليونوف أن منظومات "تور-إم 2"، أثبتت فعاليها في مكافحة الأسلحة عالية الدقة والدرونات في سوريا.

وأضاف في حديث لصحيفة "النجم الأحمر": "سنواصل تزويد وحدات الدفاع الجوي بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية قصيرة المدى "تور-إم 2"، التي أثبتت جدارتها العملية في سوريا، كواحدة من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الأسلحة عالية الدقة والطائرات بدون طيار".

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بطاريات "تور"، مخصصة للدفاع الجوي المضاد للصواريخ، تعمل على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدا وفي كافة الأحوال الجوية.

وصممت للتعامل مع الطائرات الحربية والمروحيات والصواريخ المجنحة والقنابل الجوية والصواريخ البالستية قصيرة المدى، وهي من إنتاج شركة "ألماز –آنتي" الروسية.  

المصدر: وكالات

 

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