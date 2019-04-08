روسيا تدرس استخدام ترددات عسكرية لشبكات إنترنت "5G"

أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف مجلس الأمن القومي الروسي بدراسة استخدام شبكات الاتصال من الجيل الخامس في مجال الترددات 3.4-3.8 غيغاهيرتز.

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ويعد مجال الترددات 3.4-3.8 غيغاهيرتز مجالا أساسيا لنشر شبكات "5G". وتتوفر حاليا لدى مشغلي الاتصال أجهزة من شأنها استخدام تلك الترددات، لكن وزارة الدفاع دعت إلى تأجيل تطبيقها، إذ إن الاتصال الفضائي التابع لها ولغيرها من الوزارات الأمنية يستخدم هذه الترددات أيضا.

ويتوقع أن تنطلق في روسيا عملية التطبيق الواسع لشبكات الجيل الخامس في مطلع العقد المقبل.

المصدر: زاشيشات روسيا