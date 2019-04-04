كوريا الجنوبية تشغل أول شبكة "5G" تجارية للهواتف في العالم!

بدأت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، بتشغيل خدمات "5G" التجارية لمستخدمي الهواتف الخلوية، لتصبح الدولة السباقة في العالم في هذا المجال.

وقال بيان صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية: "بدأت شركات الاتصالات الكبرى في البلاد كـ SK Telecom وKT Corp وLG Uplus Inc، مساء الأربعاء، بتقديم خدماتها للمستخدمين عبر شبكات 5G الخلوية، لنصبح أول دولة في العالم تبدأ الاستخدام التجاري لهذا النوع من الاتصالات".

وأشار البيان إلى أن خدمات "5G" للاتصالات الخلوية متوفرة حاليا في العاصمة سيئول وبعض التجمعات الحضرية الكبرى في كوريا الجنوبية، ومع نهاية العام الجاري، ستصل هذه الخدمات إلى نحو 85% من مناطق البلاد.

وأكد البيان على أن حكومة كوريا الجنوبية ستقدم كل الدعم لتطوير هذا النوع من تقنيات الاتصال، وستستفيد من كل فرصة لتبقى بلادها رائدة في مجال شبكات "5G".

وتجدر الإشارة إلى أن شبكات "5G" تؤمن سرعة في تبادل وتحميل البيانات تصل إلى 10 غيغابايت في الثانية، أي بسرعة أكبر نحو 30 مرة من تلك التي تقدمها شبكات "4G" الخلوية الموجودة حاليا.

المصدر: نوفوستي