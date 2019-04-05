دبابات سلاح المظليين الروسي تعتمد منظومة قيادة أوتوماتيكية

تسلمت وحدات سلاح المظليين الروسي، العام الماضي، دبابات "تي-72 بي 3" المطورة، فيما تزودت العام الجاري بمنظومة "أندروميدا" للقيادة الأوتوماتيكية الخاصة بالدبابات.

وترتبط كل دبابة ضمن المنظومة بشبكة معلومات، ما يمكنها من إبلاغ القيادة عن الأهداف التي تتعامل معها وحالة الدبابة وطاقمها.

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ويرى الخبراء أن من شأن هذه التقنية أن تزيد من فاعلية استخدام أفواج وألوية المظليين واستقلاليتها.

وتشمل منظومة "أندروميدا" للقيادة الأوتوماتيكية كافة مستويات القيادة، بدءا من جندي منعزل وانتهاء بقائد سلاح المظليين. ويمكن أن يرى كل مستوى على حاسوبه اللوحي اتجاه السير ومعلومات الأهداف الواردة من وحدات الاستطلاع. وتقوم المنظومة بحساب الإحداثيات وإدخال تعديلات وفقا لظروف الطقس.

أما الدبابة المتكاملة مع المنظومة، فيمكنها أن ترسل في نظام "أون لاين" معلومات عن طاقمها وإصاباتها وكمية ذخائرها والوقود المتبقي، الأمر الذي يسمح لأفراد الطاقم بعدم شغل أنفسهم بالاتصال مع أطقم أخرى. أما القيادة، فيمكن أن تتخذ قرارا بسحب الدبابة من القتال أو تعديل مهمتها.

المصدر: إزفيستيا