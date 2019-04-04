صحيفة هندية: دبابة "أرماتا" الروسية محصنة ضد القذائف الأمريكية الخارقة للدروع

تمتلك دبابة "أرماتا" الروسية الواعدة أمتن الدروع في العالم، ويمكن لأجهزة حمايتها الديناميكية أن تحميها من الصواريخ الموجهة والقذائف الأمريكية الخارقة الدروع.

ونشر حساب "Indian Defence" الهندي المتخصص في جمع المعلومات العسكرية والأمنية على "تويتر"، مواصفات أجهزة "مالاخيت" الروسية للحماية الديناميكية. وقال الحساب إن تلك الأجهزة تنتمي إلى الجيل الرابع، وتعد نموذجا مطورا لأجهزة الحماية "ريليكت" المستخدمة حاليا في الدبابات والمدرعات الروسية.

ونقل عن الخبراء قولهم إن ما يسمى بـ "الدروع النفاثة" للدبابة الروسية قادرة على الصمود في وجه الصواريخ الموجهة الحديثة المضادة للدبابات. كما أنها قادرة على حماية الدبابة من القذائف الخارقة للدروع التي تتزود برؤوس تحتوي على اليورانيوم ضعيف التخصيب، والتي تمتلكها دبابات "M1A2 SEP V3" الأمريكية المطورة.

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وأشار الموقع إلى أن الدبابة الروسية لديها قدرة فائقة على البقاء في ميدان القتال، وذلك بفضل دروعها القوية متعددة الطبقات وأجهزة الحماية النشطة، القادرة على إسقاط مختلف القذائف، بما فيها القذائف المذكورة أعلاه.

أما أفراد طاقم الدبابة الروسية فيجلسون، حسب الموقع، داخل كبسولة مدرعة خاصة خارج برج الدبابة.

يذكر أن الهند تعتزم شراء 1170 دبابة جديدة ستحل محل دبابات "تي-72" السوفيتية الصنع. أما دبابة "أرماتا" الروسية الواعدة، فتأتي في صدارة الدبابات الأجنبية المرشحة للفوز في المناقصة التي تنوي الهند طرحها بهذا الشأن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا