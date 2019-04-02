فيديو يعرض آثار انفجار جميع الأسلحة النووية في العالم!

أنتج مستخدم قناة Kurzgesagt على اليوتيوب فيلما كرتونيا يكشف حجم عواقب انفجار جميع الأسلحة النووية في العالم في مكان وزمان واحد، معتمدا على آراء خبراء وعلماء في هذا المجال.

وأدرج صاحب القناة جميع المصادر التي اعتمد عليها عند إنشاء الفيديو، موضحا أن العالم يحوي 15 ألف قنبلة نووية، منها 14 ألف قنبلة في روسيا والولايات المتحدة.

ووفقا لحساباته العلمية التي استند إليها، فإن ثلاث قنابل نووية باستطاعتها تدمير مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف شخص. وبذلك، فإن المخزون العالمي من الأسلحة النووية يكفي لتدمير 4.5 آلاف مدينة رئيسية في العالم أو قتل ثلاثة مليارات شخص.

وأوضح معد الفيلم أيضا، ما الذي سيحدث نتيجة انفجار متزامن لجميع القنابل الـ 15 ألفا في مكان واحد، مشيرا إلى أن متوسط ​​قوة انفجار الرأس الحربي النووي الواحد يبلغ 200 كيلو طن من مادة تي أن تي.

وقال إنه في هذه الحالة، فإن انفجار القنابل النووية سيولد كرة نارية يبلغ قطرها 50 كيلومترا، تنتج عنها موجة انفجارية تدمر كل ما يواجهها على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، لتتواصل ارتداداتها فيما بعد حول الأرض عشرات المرات على مدار عدة أسابيع.

وأكد أنه في هذه الحالة، ستحترق جميع الكائنات الحية على بعد 250 كم من مركز الانفجار.

المصدر: lenta.ru