نشر فيديو لاختبار بندقية "كلاشينكوف" خلال "عاصفة رملية" (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية مقطع فيديو لاختبارات مثيرة لبندقية "كلاشينكوف"، "آ كا-12"، في غرفة مليئة بالغبار.

وأظهر الفيديو قدرة كلاشينكوف على الاستمرار في إطلاق الرصاص في ظروف تحاكي عاصفة رملية شديدة.

إقرأ المزيد

وتم ضخ الغبار عن طريق نظام التهوية إلى غرفة خاصة محكمة الإغلاق. واشترطت التجربة أن يرتدي الرامي بزة واقية في الوقت الذي لا تتزود بندقية كلاشينكوف بأي أجهزة حماية من الغبار.

وأطلق الرامي النيران عبر فتحة في الحائط، في حين يتوغل مسحوق الغبار إلى الماسورة وصندوقها وكل الثقوب في السلاح.

وتحملت "كلاشينكوف" كل الصعوبات المتعلقة بتأثير الغبار عليها واستمرت في إطلاق النار دون أي مشكلات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا