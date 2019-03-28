ما الذي يسبب الهلوسة؟

تحدث تغيرات حسية مثيرة أثناء نوبة الهلوسة، ولكن ما يحدث بالضبط في الدماغ خلال هذه اللحظات ظل لغزا كبيرا.

والآن، وجدت دراسة جديدة أجريت على الفئران المخدرة، أن الظواهر المرتبطة بالهلوسة يمكن أن تكون نتيجة انخفاض الإشارات في القشرة البصرية، وليس زيادتها، كما كان متوقعا.

إقرأ المزيد

ويقول المعد البارز، كريس نيل، الأستاذ المشارك والعضو في معهد العلوم العصبية بجامعة أوريغون: "قد تتوقع أن تحدث الهلوسة البصرية عبر الخلايا العصبية في الدماغ، التي تطلق إشارات غير متطابقة. وفوجئنا عندما وجدنا أنها تنجم عن انخفاض النشاط في القشرة البصرية".

وفي الدراسة، أُعطيت الفئران دواء هلوسة يسمى "4-iodo-2،5-dimethoxyphenylisopropylamine"، يعمل على مستقبلات السيروتونين 2A.

ثم عُرضت صور على الشاشة أمام الفئران، وقام الباحثون بمراقبة النشاط في أدمغتها باستخدام التصوير بالكالسيوم.

وكشفت الصور أنه حتى بعد تناول الدواء، كانت الإشارات المرسلة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي شوهدت في غياب وجود الدواء، ما يعني أن المعلومات بحد ذاتها لا تتغير بسبب المادة المهلوسة.

وتشير الدراسة إلى أن الهلوسة البصرية قد تنجم عن انخفاض الإشارات في القشرة البصرية، وتغيير توقيت إطلاقها من قبل الخلايا العصبية.

المصدر: ديلي ميل