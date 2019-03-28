 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إصابة 3 فلسطينيين بقصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالي قطاع غزة

ما الذي يسبب الهلوسة؟

العلوم والتكنولوجيا

ما الذي يسبب الهلوسة؟
Gettyimages.ru
ما الذي يسبب الهلوسة؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln1a

تحدث تغيرات حسية مثيرة أثناء نوبة الهلوسة، ولكن ما يحدث بالضبط في الدماغ خلال هذه اللحظات ظل لغزا كبيرا.

والآن، وجدت دراسة جديدة أجريت على الفئران المخدرة، أن الظواهر المرتبطة بالهلوسة يمكن أن تكون نتيجة انخفاض الإشارات في القشرة البصرية، وليس زيادتها، كما كان متوقعا.

إقرأ المزيد
العلماء يدرسون حالات "مشاهدة" الكائنات الغريبة نتيجة الهلوسة!
العلماء يدرسون "مشاهدة الكائنات الغريبة" نتيجة الهلوسة!

ويقول المعد البارز، كريس نيل، الأستاذ المشارك والعضو في معهد العلوم العصبية بجامعة أوريغون: "قد تتوقع أن تحدث الهلوسة البصرية عبر الخلايا العصبية في الدماغ، التي تطلق إشارات غير متطابقة. وفوجئنا عندما وجدنا أنها تنجم عن انخفاض النشاط في القشرة البصرية".

وفي الدراسة، أُعطيت الفئران دواء هلوسة يسمى "4-iodo-2،5-dimethoxyphenylisopropylamine"، يعمل على مستقبلات السيروتونين 2A.

ثم عُرضت صور على الشاشة أمام الفئران، وقام الباحثون بمراقبة النشاط في أدمغتها باستخدام التصوير بالكالسيوم.

وكشفت الصور أنه حتى بعد تناول الدواء، كانت الإشارات المرسلة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي شوهدت في غياب وجود الدواء، ما يعني أن المعلومات بحد ذاتها لا تتغير بسبب المادة المهلوسة.

وتشير الدراسة إلى أن الهلوسة البصرية قد تنجم عن انخفاض الإشارات في القشرة البصرية، وتغيير توقيت إطلاقها من قبل الخلايا العصبية.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد بيان قائد الجيش.. أويحيى ينقلب على بوتفليقة وحنون تسحب نوابها من البرلمان