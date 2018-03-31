العلماء يدرسون "مشاهدة الكائنات الغريبة" نتيجة الهلوسة!

انتشرت مجموعة من القصص الغريبة بين أولئك الذين تناولوا ما يعرف باسم "جرعة الهلوسة" (DMT)، لذا أطلق العلماء تحقيقا لمعرفة المزيد من الحقائق حول هذه الحالات.

ويقوم فريق من جامعة، جونز هوبكنز، بالاتصال بالأشخاص الذين استخدموا DMT واختبروا "التأثير النفسي القوي"، لملء استطلاع للرأي يمكن الوصول إليه بالنقر على هذا الرابط.

ويتواجد الجزيء المسمى "dimethyltryptamine" في العديد من النباتات والحيوانات، حتى أنه ينتج بشكل طبيعي في جسم الإنسان. ولكن، ربما تكون تأثيراته المخدرة القوية شائعة بشكل أكبر.

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وتركز الدراسة الأخيرة على تجارب الأشخاص الذين رصدوا (كما يعتقدون) وجود كائنات غريبة بعد تناول DMT. وتحدث هذه الظاهرة الغريبة بالنسبة للعديد من مستخدمي DMT، عند نقطة الذروة أو كما يقول الباحثون "تجربة المرور عبر مدخل إلى عالم آخر أو واقع بديل".

ويرأس هذه الدراسة عالم الأعصاب، رولاند ر. غريفيث، الذي قضى عشرات السنين وهو يدرس هذا المخدر، وفقا لـ Motherboard.

ويبحث الفريق عن المشاركين الراغبين في مشاركة خبراتهم، وذلك ضمن استطلاع للرأي يستغرق إكماله حوالي 20 أو 40 دقيقة. وفي الاستبيان، يتم سؤالك عن كل التأثيرات على المدى قصير وطويل الأجل، عند مواجهة الكائنات الغامضة أثناء استخدام DMT.

وفي حين قد يبدو الأمر غريبا بالنسبة للبعض، إلا أن هذه القصص ليست نادرة على الإطلاق.

ويؤكد الباحثون أن المشاركة في الدراسة سرية تماما، وهم يسألون عن أي شخص استخدم DMT وشهد إحدى هذه اللقاءات الغريبة، أو يعرف شخصا لديه هذه الحالة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا