"فرسان روسيا" يصلون إلى ماليزيا

وصل أفراد طاقم فريق "فرسان روسيا" للطيران البهلواني إلى ماليزيا، للمشاركة في معرض "LIMA 2019" الدولي للطيران.

وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن الطيارين الروس سيعرضون في ماليزيا ألعابا بهلوانية جريئة، من خلال الطيران المنفرد والثنائي والجماعي، وباستخدام مقاتلات "سو-30 إس إم" الروسية من الجيل "4++".

إقرأ المزيد

وقال الناطق إن طياري فريق "فرسان روسيا" كانوا قد حلقوا لأول مرة بمقاتلات "سو-30 إس إم" الحديثة في معرض" ليما-2017" في ماليزيا، مع العلم أنهم كانوا يحلقون سابقا بمقاتلات "سو-27".

وأوضح أن فريقي "فرسان روسيا" و"الخطاطيف" الروسييْن للطيران البهلواني، يرابطان في مطار "كوبينكا" في ضواحي موسكو. وكانت الطائرات أثناء رحلتها الطويلة قد هبطت 4 مرات في مطارات انتقالية قبل أن تصل ماليزيا.

يذكر أن معرض "LIMA 2019" الدولي سيقام في الفترة ما بين 26 و30 مارس الجاري، بجزيرة لانغ كافي بماليزيا.

المصدر: تاس