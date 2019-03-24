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تفاصيل جديدة عن درونات جيب بزة الجندي الروسي من الجيل الثالث

العلوم والتكنولوجيا

تفاصيل جديدة عن درونات جيب بزة الجندي الروسي من الجيل الثالث
Reuters
درون جيبي للجندي الروسي
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نقلت وكالة "نوفوستي" عن ناطق باسم شركة "روس تيخ" الروسية قوله إن الدرون الذي تتزود به بزة "راتنيك-3" من الجيل الثالث، تم تصميمه على شكل مروحية صغيرة متعددة المراوح من دون طيار.

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وأضاف الناطق أن الدرون سيكون بمقدوره التحليق إلى مدى كيلومتر واحد.

وأطلقت شركة "روس تيخ" على درونها تسمية "درون الجيب". ويتوقع أن يكون رخيصا وفعالا في الوقت نفسه.

وتسمح مواصفات الدرون بأن يستطلع العدو على مدى كيلومتر واحد، وينفذ بعض المهام التكتيكية الأخرى.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق، بأن الدرون الذي ستتزود به بزة جندي المستقبل سيستطيع رصد العدو واكتشاف أهدافه وإرسال معلومات دلالة الهدف.

المصدر: سلاح روسيا

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