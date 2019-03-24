الدفاع الروسية تتسلم طائرة نقل من طراز "إيل -476"

تتسلم وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع المقبل، أول طائرة نقل من طراز "إيل-76 إم دي-90" (إيل-476) أنتجت على دفعات.

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وقال ناطق باسم شركة "إليوشين" الروسية، إن طائرات النقل العسكري "إيل-76 إم دي-90" لم تسلم لوحدات وزارة الدفاع منذ عام 2014، حين أطلقت الشركة أول دفعة تجريبية من طائرتين، تستخدمان حاليا بنجاح في قاعدة "إيفانوفو" الجوية.

وأضاف الناطق أن الطائرة الحالية أدخلت في تصميمها بعض التعديلات، مع أخذ نتائج استخدام الطائرتين التجريبيتين بالحسبان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا