الجيش الروسي يتسلم منظومة حديثة للحرب الإلكترونية

تسلمت وحدات الجيش الـ41 في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي منظومة جديدة للحرب الإلكترونية، وهي منظومة "رتوت-بي إم" (الزئبق)، المخصصة لحماية القوة البشرية والآليات الحربية.

ويتم نشر المنظومة في الأماكن التي يتوقع أن توجه إليها ضربات المدفعية والصواريخ. ومن الصعب جدا اكتشاف المنظومة، لأنها تشغل لحظة توجيه ضربة نارية لأجزاء من الثانية فقط. لذلك، يصعب على منظومة المراقبة اللاسلكية للعدو التقاطها وتحديد موقعها.

إقرأ المزيد

وتقوم الأجهزة الإلكترونية التابعة لمنظومة "رتوت-بي إم" للحرب الإلكترونية خلال تلك الفترة الوجيزة بتحديد تردد عمل مفجر صاروخ أو قذيفة معادية، وترسل إليه إشارة لاسلكية تفجره.

وقد تم نصب المنظومة على منصة عربة "إم تي إل بي" المدرعة، الأمر الذي يمنحها قدرة فائقة على المناورة.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي إن نشر المنظومة يستغرق ما لا يزيد عن 10 دقائق. وبمقدور المنظومة إسكات 10 قنوات لاسلكية. كما بوسعها العمل غير المنقطع لمدة 6 ساعات.

يذكر أن منظومة "رتوت-بي إم" للحرب الإلكترونية كشف عنها لأول مرة عام 2013، عندما سلمت شركة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية" 10 منظومات من هذا النوع لوحدات القوات البرية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا