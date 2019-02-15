شركة روسية تكشف في أبو ظبي عن صاروخ بحري للحرب الإلكترونية

كشفت شركة "تيخماش" الروسية في معرض "أيدكس-2019" الذي يقام في أبو ظبي، عن صاروخ جديد للحرب الإلكترونية، من شأنه التشويش على الرادارات المعادية.

وقال ناطق باسم الشركة إن الصاروخ مخصص لحماية السفن الحربية من الأسلحة المزودة برادارات وأنظمة توجيه رادارية، وله فاعلية فائقة. وتنحصر وظيفة الصاروخ في التشويش على الرادارات المعادية في منطقة معينة.

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ويقوم مبدأ عمل الصاروخ "АЗ-ТСР-47" على خلق هدف راداري كاذب على شكل سحابة متكونة من عاكسات ثنائية الأقطاب، تضلل الصواريخ المعادية المزودة برؤوس قتالية رادارية وتوجهها إلى هدف وهمي.

وأوضح مدير عام شركة "تيخماش" الروسية، فلاديمير ليبين، أن الصاروخ الروسي يتفوق على الصواريخ الأجنبية المشابهة بفضل رد الفعل السريع بتشكيل الأهداف الرادارية الوهمية.

ويطلق الصاروخ من منصة "زيف-121" البحرية التابعة لمنظومة "بي كا-2" الصاروخية. ويتم إنتاجه في مصنع "نوفوسيبيرسك" الروسي للألياف البلاستيكية.

يذكر أن شركة "روستيخ" قدمت في معرض "أيدكس-2019" ما يزيد عن 100 نموذج من المنتجات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا