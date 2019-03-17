شركة "ألماس أنتاي" تصمم درون اعتراض يحمل بندقية أوتوماتيكية

نشرت الإدارة الفدرالية الروسية للملكية الذهنية شهادة براءة اختراع لطائرة اعتراض مسيرة، مشيرة إلى أن شركة "ألماس أنتاي" هي التي امتلكت تلك الشهادة.

وتم تصميم الدرون الاعتراضي الذي بلغ باع جناحه 3 أمتار ووزنه 23 كيلوغراما من قبل مكتب التصاميم بمعهد موسكو للطيران، وذلك بطلب من شركة "ألماس أنتاي" الروسية المصنعة لمنظومات "إس-400" للدفاع الجوي.

Беспилотный перехватчик, разработанный по заказу концерна ВКО "Алмаз-Антей". Фото: Роспатент pic.twitter.com/ddkAERnrLw — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 13 марта 2019 г.

وقال مدير مكتب التصميم، إيغور تريفونوف، إن الدرون يزود ببندقية أوتوماتيكية عيار 12 ملم. وبمقدوره البقاء في الجو لمدة 40 دقيقة.

ولا يحتاج الدرون للإقلاع إلى مدرج أو منصة إطلاق خاصة، إذ يمكن أن يقلع من أي سطح دون أي تجهيز إضافي.

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وتركب بندقية "فيبر مولوت" الأوتوماتيكية التي ترمي إلكترونيا وتتزود بمخزن يتسع لـ 10 طلقات في أسفل الدرون. وحسب المصممين، فإن الدرون من هذا النوع يجمع بين مواصفات ومميزات الطائرة من ناحية والدرون من ناحية أخرى.

ويتم التحكم في الدرون من قبل شخص مشغل يتلقى معلومات عن اكتشاف هدف والتسديد إليه من الكاميرات المركبة في الدرون.

يذكر أن شركة "ألماس أنتاي" الروسية تتخصص في تصميم وإنتاج منظومات الدفاع الجوي مثل "إس-400" و"إس-500" و"بوك" و"تور".

المصدر: روسيسكايا غازيتا