درون "الصياد" الروسي الثقيل يحلق قريبا

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، إن نموذجا اختباريا من درون "الصياد" الروسي الضارب الثقيل، سيقوم بأول رحلة جوية له عما قريب.

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ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن "الصياد" يحقق حاليا اختبارات التسارع على مدرج المطار، و"نتوقع أن يقوم قريبا بأول تحليق له".

يذكر أن وسائل إعلام روسية وعالمية كانت قد افترضت بأن سرعة "الصياد" قد تفوق سرعة الصوت.

كما افترض الخبراء الأجانب أن يبلغ باع جناحه 19 مترا وطوله 14 مترا ووزنه عند الإقلاع 25 طنا، بما في ذلك وزن الأسلحة (2.8 طن).

المصدر: روسيسكايا غازيتا