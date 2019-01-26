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نشر صور جديدة لطائرة روسية سرية من دون طيار

العلوم والتكنولوجيا

نشر صور جديدة لطائرة روسية سرية من دون طيار
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طائرة "الصياد" الثقيلة من دون طيار
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انتشرت على شبكة الإنترنت صور جديدة لطائرة "أوخوتنيك" (الصياد) الثقيلة الروسية السرية من دون طيار، وهي تستعد على ما يبدو للقيام برحلة جوية اختبارية.

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طائرة "الصياد" الثقيلة من دون طيار

وسمحت تلك الصور برؤية "الصياد" من جوانب عدة، علما أنها مصنوعة كجناح طائر واحد. وعجلاتها تشبه تلك في مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وتم تجميع أول نموذج للطائرة من دون طيار في مصنع "نوفوسيبيرسك" للطائرات بسيبيريا، حيث خضع لبعض الاختبارات في المطار صيف عام 2018.

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مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس

وتولت شركة "سوخوي" الروسية تصنيع تلك الطائرة بوزن 20 طنا عند الإقلاع. وتم تزويد النموذج الذي التقطت صور له برادار للبحث عن الأهداف في مجالي الموجات البصرية وتحت الحمراء، يشبه الرادار الذي نصب في مقاتلة "سو-57" وغيرها من المقاتلات من صناعة شركة "سوخوي".

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طائرة "الصياد" من دون طيار
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اختبار أرضي لطائرة ثقيلة روسية من دون طيار

يذكر أن "الصياد" بمقدورها التسارع حتى 1000 كيلومتر في الساعة، واستخدام أسلحة فائقة الدقة مخفية داخل أقسام جسمها.

ومن المتوقع أن تقوم الطائرة الروسية الثقيلة من دون طيار العام الجاري بأول رحلة جوية لها، ويتم التحكم فيها من متن مقاتلة "سو-57".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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