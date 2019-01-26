نشر صور جديدة لطائرة روسية سرية من دون طيار

انتشرت على شبكة الإنترنت صور جديدة لطائرة "أوخوتنيك" (الصياد) الثقيلة الروسية السرية من دون طيار، وهي تستعد على ما يبدو للقيام برحلة جوية اختبارية.

Twitter.com

وسمحت تلك الصور برؤية "الصياد" من جوانب عدة، علما أنها مصنوعة كجناح طائر واحد. وعجلاتها تشبه تلك في مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وتم تجميع أول نموذج للطائرة من دون طيار في مصنع "نوفوسيبيرسك" للطائرات بسيبيريا، حيث خضع لبعض الاختبارات في المطار صيف عام 2018.

Twitter.com

وتولت شركة "سوخوي" الروسية تصنيع تلك الطائرة بوزن 20 طنا عند الإقلاع. وتم تزويد النموذج الذي التقطت صور له برادار للبحث عن الأهداف في مجالي الموجات البصرية وتحت الحمراء، يشبه الرادار الذي نصب في مقاتلة "سو-57" وغيرها من المقاتلات من صناعة شركة "سوخوي".

Twitter.com

إقرأ المزيد

يذكر أن "الصياد" بمقدورها التسارع حتى 1000 كيلومتر في الساعة، واستخدام أسلحة فائقة الدقة مخفية داخل أقسام جسمها.

ومن المتوقع أن تقوم الطائرة الروسية الثقيلة من دون طيار العام الجاري بأول رحلة جوية لها، ويتم التحكم فيها من متن مقاتلة "سو-57".

المصدر: روسيسكايا غازيتا