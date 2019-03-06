الدفاع الروسية: البحرية تتسلم العام الجاري 3 غواصات حديثة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 4 مارس الجاري، أن قوات البحرية الروسية تتسلم العام الجاري 3 غواصات حديثة، من بينها غواصتان ذريتان وغواصة ديزل واحدة.

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وأكد شويغو أثناء اجتماع قيادات القوات البحرية أن أسطول السفن الحربية يتسلم العام الجاري فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" وفرقاطة "غريمياشي" الصغيرة، وسفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف" وسفينتي الصواريخ الصغيرتين "ميركوري" و"إنغوشيا"، وسفينة الدوريات "دميتري روغاتشوف" و5 زوارق قتالية، وكاسحة الألغام "فلاديمير يميليانوف" و20 سفينة مساعدة.

وأضاف الوزير أن 11 سفينة حربية تخضع العام الجاري للإصلاح، مشيرا إلى أن 94% من السفن الحربية والغواصات جاهزة لأداء المهام الموكلة إليها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا