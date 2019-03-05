التهمتها التماسيح.. اكتشاف 3 ثدييات جديدة عمرها 300 سنة!

اكتشف باحثون 3 أنواع جديدة من الحيوانات، غير مكتشفة سابقا، بعد التهام التماسيح لها في جزر كايمان.

ووجد تحليل العظام المتحجرة أن الحيوانات تنتمي إلى 3 أنواع جديدة من الثدييات، جابت الأرخبيل منذ أكثر من 300 عام.

وجُمعت العظام القديمة من الكهوف والمحاجر في جزر كايمان، في الفترة ما بين الثلاثينيات والتسعينيات.

Three new species of mammal that lived 300 years ago have been discovered in the Cayman Islands https://t.co/SIO0zoQuJh — Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2019

ودرس فريق البحث بقيادة جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL) والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، ومتحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي، العظام من مجموعات في المتاحف البريطانية والأمريكية.

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وفي ورقة بحثية منشورة في نشرة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، يصف الفريق اثنين من الثدييات الجديدة الكبيرة (Capromys pilorides lewisi وGeocapromys caymanensis)، بالإضافة إلى حيوان صغير اسمه "Nesophontes hemicingulus".

وأبلغ الباحثون عن بقايا أحافير الثدييات البرية سابقا في جزر كايمان، ولكن لم يجر وصفها علميا حتى الآن. وتبين أن الثدييات المكتشفة فريدة من نوعها في جزر كايمان، ولا توجد في أي مكان آخر في العالم.

ووجد العلماء أنها ربما انقرضت خلال فترة قريبة من القرن الثامن عشر الميلادي، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وصول المستوطنين الأوروبيين، وإدخال الجرذان والقطط والكلاب إلى الجزر النائية.

ومن المهم للغاية فهم العوامل المسؤولة عن الانقراض الماضي للثدييات على الجزر الاستوائية، حيث توجد أنواع عديدة مهددة بالانقراض حاليا.

المصدر: ديلي ميل