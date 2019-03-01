العثور على حيوان مفترس أدرج في قائمة الحيوانات المنقرضة

شوهد النمر التايواني المدخن لآخر مرة عام 1983، واعتقد الخبراء أنه بات من الحيوانات المنقرضة لاختفائه عن الأنظار منذ ذلك الوقت.

وأكد أفراد قوات حرس القرى مشاهدتهم لهذا الحيوان المفترس مرتين خلال دورية في الجزء الجنوبي الغربي لجزير تايوان، مع العلم أن الحيوان أدرج رسميا في قائمة الحيوانات المنقرضة عام 2013.

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ويقول البروفيسور، ليو تشونغ-سي، أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة تايتونغ الوطنية في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إنه لم يشك يوما بوجود هذا الحيوان. ووفقا له، فإن هذه النمور لم تظهر للناس لعشرات السنين لأنها حذرة جدا.

ومنذ عام 2018، تراقب دوريات الحرس المناطق القريبة على أمل مشاهدة هذا النمر.

وفي حادثة مشابهة، في مطلع فبراير الجاري، أعلن عن العثور على سلحفاة في جزر غالاباغوس، اعتبرت منقرضة منذ أكثر من 100 سنة.

المصدر: لينتا. رو