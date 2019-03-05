"كلاشينكوف" تكشف في 77 ثانية إتقان بندقية "آ كا-12" (فيديو)

نشرت شركة "كلاشينكوف" الروسية مقطع فيديو مدته 77 ثانية، يظهر مستجدات تميز بندقية "آ كا-12" الآلية الروسية الواعدة التي تنتجها الشركة.

إقرأ المزيد

ومن بين المستجدات التي استعرضها مقطع الفيديو: مخمد لهب الماسورة، حاضن لا يلمس الماسورة ولا يتأثر بارتفاع الحرارة ولا يتشوه أثناء الرمي، غطاء صندوق الماسورة بمثبتات أمامية وخلفية، مفتاح أمان رباعي الوضعيات أضيفت إليه وضعية إطلاق النار بطلقتين، مخزن مزود بنافذة لمراقبة صرف الذخيرة، أخمص يمكن ضبط طوله وارتفاعه، جهاز تسديد بصري ثنائي مزود بآلية تعديل جانبية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا