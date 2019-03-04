روسيا تطور درونات قادرة على التعرف على الوجوه

أعلن رئيس إدارة الأجهزة الرقمية في شركة "روس تيخ" الروسية، ألكسندر أفينوغينوف، أن الحرس الوطني الروسي مهتم بشراء درونات مطورة قادرة على التعرف على الوجوه وأرقام السيارات.

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وقال أفينوغينوف في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي في موسكو، إن "مهمة التعرف على هوية الإنسان تعد بالغة التعقيد، ولا يمكن تنفيذها إلا عن طريق تطوير كاميرات الفيديو المركبة حاليا في الطائرات من دون طيار ومنظومات الرصد من الارتفاع العالي".

وفي إجابته عن سؤال عما إذا كان باستطاعة التقنيات الحديثة التعرف على وجوه المواطنين، أجاب أفينوغينوف قائلا إن دقة كاميرات الأجهزة الإلكترونية البصرية المركبة في الدرونات حاليا لا تتفق مع شروط ومتطلبات الزمان. إلا أن البرنامج الحكومي لتسليح الجيش الروسي أعوام 2019-2027 يتضمن بنودا تخص تطوير تلك التقنيات، لتصبح قادرة على التعرف على الوجوه وأرقام السيارات.

المصدر: سلاح روسيا