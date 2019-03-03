وزارة الطوارئ الروسية تسلمت طائرة برمائية سادسة

تسلمت وزارة الطوارئ الروسية طائرة "بي-200 تشي إس" السادسة والأخيرة، وفقا لاتفاقية موقعة مع شركة "بيرييف" المصنعة للطائرات البرمائية.

وقال ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية إن الاتفاقية الموقعة مع شركة "بيرييف"، في مايو عام 2011، قضت بتسليم 6 طائرات برمائية للوزارة، علما أنها صارت تمتلك الآن 12 طائرة من هذا النوع.

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وتخصص طائرة "بي-200 تشي إس" البرمائية متعددة المهام لإطفاء الحرائق ونقل المعونات الطارئة إلى مناطق الكوارث، كما تقوم بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ.

ويمكن أن تستخدم كذلك كمستشفى طائر وطائرة نقل. وبمقدورها حمل 12 طنا من الماء. كما باستطاعتها إلقاء 270 طنا من الماء على منطقة الحريق دون أن تتزود بالوقود.

أما شركة "بيرييف" في مدينة تاغانروغ الروسية، فتقوم بإنتاج وإصلاح طائرات "تو-95" الحربية بعيدة المدى وطائرات الإنذار الراداري المبكر وطائرات مكافحة الغواصات.

المصدر: سلاح روسيا