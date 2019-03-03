الجيش الروسي يتسلم منظومات "إس-500"

أعلن قائد أكاديمية الدفاع الجوي والفضائي الروسية اللواء، فلاديمير لابوروف، أن وزارة الدفاع الروسية تتسلم قريبا منظومات "إس-500" الحديثة للدفاع الجوي.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية عن اللواء قوله، إن الأساتذة والطلاب في الأكاديمية مستمرون في استيعاب منظومتي "إس-400" و"إس-500" الروسيتين الحديثتين للصواريخ المضادة للجو.

وتقوم الأكاديمية العام الجاري، حسب لابوروف، بتخريج أول دفعة من الضباط المتخصصين في "إس-500".

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وأشارت الصحيفة إلى أن منظومة "إس-500 بروميتاي" الواعدة خضعت الصيف الماضي لاختبارات ميدانية، حيث أكدت كل مواصفاتها التقنية والتكتيكية.

يذكر أن "إس-500" قادرة على إصابة الأهداف على مدى 600 كيلومتر وحتى تلك التي تطير في الفضاء القريب. وبوسعها تدمير 10 أهداف باليستية بسرعة فوق صوتية في وقت واحد، وكذلك اعتراض الصواريخ فرط الصوتية. ويتم تنسيق عملها مع منظومات دفاع جوي أقل قوة، حيث تقدم لها معلومات عن الأهداف.

وكانت إمكانات منظومة "بروميتاي" قد أثارت قلق العسكريين الأمريكيين، إذ تطال قدراتها الصهاريج والرادارات الأمريكية الطائرة التي تتعامل مع طائرات "إف-22" و"إف-35" الشبحية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا