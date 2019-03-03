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"الجمرة".. تصميم بندقية قنص روسية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

Karelmilitary.livejournal.com
صورة من الأرشيف
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يعمل المهندسون في المكتب المركزي الروسي لتصاميم الأجهزة الدقيقة على تحقيق مشروع تصميم بندقية قنص شبه آلية جديدة للجيش الروسي.

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وقال المصممون إن البندقية الجديدة "أوغولوك" (الجمرة)، لن تحل مكان بندقية القنص الأسطورية "إس في دي" في القوات المسلحة الروسية، لأن أفراد الجيش اعتادوا على استخدام الأخيرة لدقتها الفائقة ووزنها الخفيف.

وقال مديرعام مكتب التصميم، ألبرت باكوف، إن هناك نسختين من بندقية القنص، تستخدم إحداها طلقات "308 Lapua Magnum" وتستخدم الأخرى طلقة "338 Lapua Magnum"، مع العلم أن الجيش الروسي لا يستخدم تلك الذخائر الخاصة بحلف الناتو.

وينوي مكتب التصميم أن يصمم على أساس هاتين البندقيتين بندقيتي صيد من طراز "308 Win" و"338 Lapua Magnum"، ولا يستبعد أن تتمتعا بشعبية بين الصيادين الروس رغم ارتفاع ثمنها.

المصدر: فيستي. رو

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