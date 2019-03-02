مقارنة بين دبابتي "ميركافا" الإسرائيلية و"تي-90 إم" الروسية

نشرت وسائل إعلام مقارنة بين مواصفات دبابتي "ميركافا" (Merkava Mk.4) الإسرائيلية و"تي-90 إم" الروسية.

وأشارت مجلة "فويني أوبوزريني" الروسية إلى الاختلاف في وظيفة الدبابتين، قائلة إن "ميركافا" دبابة دفاعية، بينما تعد "تي-90 إم" دبابة ضاربة تستخدم في المعارك الهجومية.

مع ذلك فإن "ميركافا" تقل حداثة في بعض المواصفات عن دبابة "تي-90 إم".

وأبرزت المجلة المشكلة الرئيسة التي تواجهها "ميركافا"، وهي وزنها الكبير، ما يؤدي إلى ضغط الجنزير الكبير على الأرض. ويعقد هذا الأمر حسب المجلة استخدام الدبابة في مناطق تتميز بالتربة الرخوة. وتمنع خصوصيات تصميم الدبابة الإسرائيلية سائقها من تحقيق الرصد في كافة الاتجاهات.

Israel Defense Forces / wikimedia.org

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وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن دبابة "تي-90 إم" تتزود بمحرك أكثر أمانا. أما نظام إدارة النيران في الدبابة الروسية فيعد أسرع.

وتمتلك "ميركافا" دروعا قوية، لكن مقدمتها الثقيلة تقلل من سرعة رميها، لأن مدفعها يميل إلى الأسفل أثناء إطلاق النيران.

وهناك سلبية هامة تنحصر في عدم امتلاك "ميركافا" لأجهزة الحماية الديناميكية من الصواريخ والقذائف المعادية. بينمت تتوفر مثل هذه الأجهزة في "تي-90 إم".

كما أن هناك عاملا اقتصاديا لا يستغنى عنه، وهو تكلفة إنتاج الدبابة التي تقل لدى "تي-90 إم" عما هو عليه لـ "ميركافا".

وعلاوة على ذلك فإن دبابة "تي-90 إم" لا تحتاج إلى استيراد قطع غيار. أما "ميركافا" فإنها بحاجة إلى استيراد 30% من قطع غيارها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا