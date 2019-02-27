منظومة "بانتسير" البحرية الروسية تلفت اهتمام بلدان الشرق الأوسط

أعلن نائب مدير عام شركة "روس تيخ" الروسية لشؤون التعاون الدولي، فيكتور كلادوف، أن منظومة "بانتسير" البحرية الجديدة للدفاع الجوي لديها مستقبل كبير في سوق الأسلحة العالمية.

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وقال كلادوف إن النموذج الجديد من منظومة "بانتسير" الروسية التي تم تكييفها على ظروف القتال البحري، لفت اهتمام بلدان الشرق الأوسط. لكن الحديث عن توقيع اتفاقيات في هذا المجال سابق لأوانه، إذ كُشف عن المنظومة الجديدة لأول مرة منذ بضعة أيام فقط، في معرض "أيدكس-2019" العسكري في أبو ظبي، وذلك بعد أن أعلنت شركة "روس تيخ" الروسية أن المنظومة تصلح للاستخدام في كافة أنواع السفن الحربية، بدءا من الزوارق وانتهاء بحاملات الطائرات.

وتخصص منظومة "بانتسير-إم إي" الروسية البحرية لحماية السفينة من وسائل الهجوم الجوي المعادية. وتتضمن وحدة قيادة و4 منصات إطلاق قتالية تتوزع في السفينة تماشيا مع نوعها وحجمها.

ويبلغ مدى عمل صواريخ المنظومة 20 كيلومترا، ومدى عمل مدافعها 200-400 متر، وارتفاع عمل صواريخها مترين-15 كيلومترا. أما ارتفاع عمل مدافعها صفر-3 كيلومترات. وتصل سرعة تحليق الهدف المراد تدميره إلى 1000 متر في الثانية، وعدد الأهداف المتعامل معها في وقت واحد 4 أهداف، بسرعة رمي مدافع تصل إلى 5000 طلقة في الدقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا