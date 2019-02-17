الإمارات تشتري من روسيا قطع غيار لأنظمة "بانتسير" وصواريخ "كورنيت"

أعلن المتحدث باسم معرض IDEX-2019 العميد ركن أحمد الحساني عن عقد صفقات بين الإمارات وروسيا، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

وقال الحساني خلال مؤتمر صحفي له، تعليقا على العقود بين الإمارات وروسيا: "بلغت قيمة التعاقدات نحو 52 مليون دولار، من بينها تعاقدات لشراء قطع غيار لنظام "بانتسير" للدفاع الجوي بقيمة 45 مليون درهم (12 مليون دولار) وصواريخ "كورنيت" المضادة للدروع بـ 146.9 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار)".

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وأشار الحساني إلى أن "مجموع العقود الخارجية لدولة الإمارات 3 مليارات و866 مليون درهم (أكثر من مليار دولار) مع شركات عالمية"، مشيرا إلى أن الإمارات أبرمت تعاقدا مع شركة "راثيون" الأمريكية بقيمة مليار و307 ملايين درهم (نحو 353 مليون دولار).

وبشكل عام تم خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" للمعدات الدفاعية، والتي انطلقت في أبو ظبي اليوم الأحد، عقد صفقات بقيمة أكثر من 4 مليارات و971 مليون درهم (1.3 مليار دولار)، توزعت على 15 شركة عاملية و18 شركة محلية.

المصدر: سبوتنيك