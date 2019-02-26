مقاتلة "سو-57 " الروسية تتوجه إلى باريس

أعلن حساب تابع لمعرض "باريس-2019" للطيران على مواقع التواصل الاجتماعي أن المعرض سيكشف عن مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

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وأكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية نيتها إرسال "سو-57" إلى باريس، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد.

وتمر المقاتلة حاليا بمرحلة الاختبارات الحكومية الأخيرة، ويتوقع أن تسلم الدفعة الأولى منها عام 2019 إلى القوات الجوية والفضائية الروسية. وقد خضعت معها للاختبارات أيضا طائرة "الصياد إس-70" الروسية الثقيلة الضاربة من دون طيار، التي يفترض أن تعمل بالتعاون مع "سو-57".

جدير بالذكر أن معرض "باريس-2019" سيقام في الفترة ما بين 17 و23 يونيو المقبل، في مطار لو بورجي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا