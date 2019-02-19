القوات الجوية الروسية تتسلم قريبا أول مقاتلة من الجيل الخامس

صرح رئيس شركة الطائرات الروسية الموحدة، يوري سليوسار، بأن القوات الجوية والفضائية الروسية تتسلم العام الجاري أول مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، صنعت في إطار الإنتاج الصناعي.

وقال سليوسار إن قيادة الجيش الروسي تعتزم تسلم 15 مقاتلة من هذا النوع خلال الأعوام القريبة المقبلة. أما المقاتلة الثانية "سو-57"، فستسلم للقوات الجوية العام المقبل.

وأشار سليوسار إلى أن شركته كانت قد وقعت العام الماضي اتفاقية إنتاج وتوريد مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس على هامش منتدى "الجيش-2018"، حيث وُقعت أيضا اتفاقية إنتاج مقاتلات "ميغ-35" متعددة المهام.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن صاروخا واعدا فرط صوتي "جو-جو"، يبلغ مدى إطلاقه 300 كيلومتر، يصمم في الوقت الحاضر خصيصا لمقاتلة "سو-57"، وقالت إن سرعته تتخطى 6 ماخ (أي تفوق سرعة الصوت 6 أضعاف).

وعلاوة على ذلك، فإن مقاتلة الجيل الخامس تساعد المهندسين الروس في تصميم طائرة "الصياد" الضاربة الثقيلة من دون طيار. وقد اختبرت "سو-57" جوا الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية الخاصة بـ "الصياد".

المصدر: فيستي.رو