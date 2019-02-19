 
مباشر

القوات الجوية الروسية تتسلم قريبا أول مقاتلة من الجيل الخامس

العلوم والتكنولوجيا

القوات الجوية الروسية تتسلم قريبا أول مقاتلة من الجيل الخامس
Reuters Алексей Куденко
مقاتلة "سو-57"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh9t

صرح رئيس شركة الطائرات الروسية الموحدة، يوري سليوسار، بأن القوات الجوية والفضائية الروسية تتسلم العام الجاري أول مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، صنعت في إطار الإنتاج الصناعي.

وقال سليوسار إن قيادة الجيش الروسي تعتزم تسلم 15 مقاتلة من هذا النوع خلال الأعوام القريبة المقبلة. أما المقاتلة الثانية "سو-57"، فستسلم للقوات الجوية العام المقبل.

وأشار سليوسار إلى أن شركته كانت قد وقعت العام الماضي اتفاقية إنتاج وتوريد مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس على هامش منتدى "الجيش-2018"، حيث وُقعت أيضا اتفاقية إنتاج مقاتلات "ميغ-35" متعددة المهام.

إقرأ المزيد
طائرة "الصياد" الثقيلة من دون طيار
نشر صور جديدة لطائرة روسية سرية من دون طيار

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن صاروخا واعدا فرط صوتي "جو-جو"، يبلغ مدى إطلاقه 300 كيلومتر، يصمم في الوقت الحاضر خصيصا لمقاتلة "سو-57"، وقالت إن سرعته تتخطى 6 ماخ (أي تفوق سرعة الصوت 6 أضعاف).

وعلاوة على ذلك، فإن مقاتلة الجيل الخامس تساعد المهندسين الروس في تصميم طائرة "الصياد" الضاربة الثقيلة من دون طيار. وقد اختبرت "سو-57" جوا الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية الخاصة بـ "الصياد".

المصدر: فيستي.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحم نيئ وبئران ومدفئة في أرضية القنصلية.. تفاصيل جديدة في لغز خاشقجي