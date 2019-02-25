الفرقاطات الهندية الروسية تتزود بصواريخ "براموس" البحرية

تتزود الفرقاطان الهنديتان من مشروع "11356 إم"، اللتان تبنيان حاليا في روسيا، صواريخ "براموس" الهندية الروسية البحرية الضاربة.

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وقال رئيس شركة "براموس إيروسبيس" من الجانب الروسي، ألكسندر ماكسيتشيف، على هامش معرض "أيدكس-2019" الدفاعي في أبو ظبي، إن الفرقطاتين تبنيان حاليا في مصنع "يانتار" بأقصى غرب روسيا.

وأضاف ماكسيتشيف قائلا، إن "منظومتي (براموس) البحريتين المزودتين بمنصات صواريخ عمودية وأجهزة مساعدة سيتم توريدها إلى روسيا عام 2020 لتنصب في الفرقاطتين الهنديتين".

يذكر أن مصنع "يانتار" الروسي سيبني للبحرية الهندية 4 فرقاطات من مشروع "11356 إم"، وستتزود كلها بصواريخ "براموس" البحرية.

المصدر: تاس