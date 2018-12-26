انضمام فرقاطة "غرومكي" الروسية الحديثة لأسطول المحيط الهادئ (فيديو)

انضمت فرقاطة "غرومكي" الروسية من مشروع "20380"، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، إلى تشكيلة أسطول المحيط الهادئ.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن اتفاقية تسليم الفرقاطة وقعت في وقت سابق بين مصنع "آمور" المنتج لها وقيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي. وشهد يوم الثلاثاء رفع علم "أندراوس" البحري على صاري الفرقاطة.

وتعد "غرومكي" فرقاطة ثانية من مشروع "20380" سلمت للأسطول، مع العلم أن فرقاطات هذا المشروع والتي صممها مكتب "ألماس" للتصاميم البحرية مخصصة للعمل في المنطقة البحرية القريبة، ومكافحة السفن والغواصات المعادية والدعم المدفعي لوحدات الإنزال البحري الصديقة.

ونقلت الفرقاطة في أغسطس الماضي من مصنع "آمور" إلى ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، حيث تم اختبار قدرتها على المناورة وسرعتها وعمل أجهزتها اللاسلكية التقنية وأجهزة الملاحة.

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ثم أجرت الفرقاطة تدريبات نارية، حيث أطلقت نيران المدفعية إلى أهداف ساحلية وبحرية. وأقلعت من متنها مروحية "كا-30" البحرية.

وصنعت الفرقاطة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات المعادية، وبإمكانها حمل مروحية "كا-27" على متنها، وتحمل أسلحة من بينها صواريخ مضادة للسفن والغواصات، بما فيها صواريخ "خا-35" (أوران).

ويبلغ طول السفينة 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، وإزاحتها 2.2 ألف طن، وسرعتها القصوى 27 عقدة بحرية.

أما صاروخ "خا-35" المضاد للسفن، فمخصص لتدمير زوارق الصواريخ والمدفعية والسفن صغيرة الحجم التي لا تتجاوز إزاحتها 5 أطنان.

المصدر: سلاح روسيا