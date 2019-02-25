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الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية "مي-38 تي" عسكرية

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية
Theallexbekk.livejournal.com
مروحية "مي - 38"
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أعلن مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، أن أول مروحية عسكرية من طراز "مي-38" ستسلم نهاية يونيو المقبل لوزارة الدفاع الروسية.

وذكر بوغينسكي، على هامش معرض "Aero India 2019" للطيران والفضاء، الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية، أن مروحية النقل "مي-38" قامت بداية نوفمبر الماضي بأول تحليق جوي لها.

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وتعد "مي-38 تي"، حسب بوغينسكي، نسخة عسكرية من مروحية "مي-38" متعددة المهام التي تحتل مكانة متوسطة بين مروحتي "مي-8" المتوسطة و"مي-26" الثقيلة. ويمكن استخدامها لنقل الحمولة والركاب وتنفيذ مهام الإنقاذ والطوارئ.

وقد تم تزويدها بمحركي "تي في-117 في" الجديدين روسيي التصنيع وأجهزة ملاحة وقيادة حديثة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت عام 2017 اتفاقية توريد المروحيتين من طراز "مي-38 تي" مع شركة "روس تيخ"، التي تدخل فيها شركة "مروحيات روسيا".

المصدر: تاس

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