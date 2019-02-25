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نشر منظومة "بال" الروسية لحماية قاعدة تابعة لأسطول قزوين

العلوم والتكنولوجيا

نشر منظومة
Vitaly Ankov
منظومة "بال" الصاروخية الساحلية
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انتهت في جمهورية داغستان الروسية عملية نشر منظومة "بال" الصاروخية، المخصصة لحماية القاعدة البحرية الروسية في محج قلعة الداغستانية بعد انتقالها من ميناء أستراخان شمال بحر قزوين.

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وصممت منظومة "بال" الصاروخية عام 2004، حيث نصبت على منصة عربة "إم زي كا تي-7930" التي تتميز بقدرة عالية على اجتياز الحواجز.

وزودت المنظومة بصواريخ "خا-35" المجنحة المضادة للسفن، والتي يبلغ مدى عملها 260 كيلومترا، مع العلم أن الصاروخ يحلق على ارتفاع متر أو مترين فوق سطح البحر، ما يمنع الدفاعات المعادية من اعتراضه. وبمقدور الصاروخ الذي يزن 670 كيلوغراما تدمير أي سفينة بإزاحة حتى 5 آلاف طن.

وتستطيع المنظومة إطلاق النيران برشقات أو بصواريخ منفردة. وتتزود منصة إطلاق واحدة للمنظومة بـ 32 صاروخا مجنحا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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