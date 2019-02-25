سلاح المظليين الروسي يحصل على مظلات مزودة بأجهزة أكسيجين

أفاد قائد سلاح المظليين الروسي الفريق أول، أندريه سيرديوكوف، بأن وحدات الاستطلاع في سلاح المظليين تتسلم قريبا مظلات مزودة بأجهزة أكسيجين.

وتساعد الأجهزة الجديدة المظليين عند تنفيذ عمليات إنزال من ارتفاعات عالية، حيث يواجه الإنسان نقص الأكسيجين.

وقال سيرديوكوف إن القوات تتزود أيضا بمنظومات مظلات حائمة مخصصة لإنزال المظليين ومعداتهم الخاصة بدقة فائقة إلى مسافات بعيدة، الأمر الذي يزيد من قدرة الوحدات الخاصة في سلاح المظليين على القيام بمناورات واسعة النطاق.

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وأشار سيرديوكوف إلى أن سلاح المظليين بدأ يتزود بمنظومة "باختشا" للمظلات، التي تسمح بإنزال عربات "بي إم دي-4 إم" وناقلات الأفراد مدرعة "بي تي أر-إم دي إم" المأهولة (يتم إنزالها وأفراد الطاقم داخلها).

وأضاف قائد سلاح المظليين قائلا: "نظرا لتزويد وحدات سلاح المظليين بنماذج جديدة من المعدات المنصوبة على قاعدة شاحنة (كاماز)، تصمم حاليا منصة خاصة، قادرة على إنزال الأليات الحربية التي يزيد وزنها على 15 طنا من طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية".

المصدر: زاشيشات روسيا