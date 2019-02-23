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اكتشاف "نذير الموت" جد "ملك الديناصورات الطاغية"

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف
North Carolina State University
اكتشاف "نذير الموت" جد "ملك الديناصورات الطاغية
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عثر العلماء على سلف الديناصور تيرانوصور، أو ما يعرف بـ "T-Rex"، حيث كان حجمه أقل من ثلث حجم "الملك الطاغية".

واكتشفت بقايا الديناصور الذي عاش قبل 97 مليون عام في أواخر العصر الطباشيري، في ولاية يوتا الأمريكية.

ووجدت التحاليل أن وزن الديناصور كان 78 كلغ، وكان طوله بالكاد يبلغ أربعة أقدام عند الورك، أي أنه تقريبا كان بحجم غزال البغل في العصر الحديث.

وأطلق العلماء على الديناصور الصغير اسم "Moros intrepidus" والتي تترجم إلى "نذير الموت"، نظرا لدوره في خلق أكثر الحيوانات المفترسة شراسة على الإطلاق، التي شهدها العالم عندما تطورت ديناصورات التيرانوصور بعد ذلك بحوالي 14 مليون سنة.

ويقول ليندسي زانو، وهو عالم من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن "Moros intrepidus"، كان "خفيف الوزن ويملك سرعة استثنائية"، وهذا ما أعطاه، إلى جانب القدرات الحسية المتقدمة، قدرات شرسة هائلة.

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وعثر العلماء على أسنانه وأطرافه الخلفية، وهو ما ساعدهم في اكتشاف انتمائه إلى سلالة التيرانوصور، وهي الديناصورات آكلة اللحوم.

ويكشف هذا الديناصور الصغير عن كيفية انتقال الوحوش العملاقة من أنواع مثل "Moros intrepidus"، إلى أمريكا الشمالية من آسيا قبل نحو 30 مليون عام من ظهور التيرانوصور.

وسادت "الديناصورات" الطاغية العالم بلا منازع طوال 15 مليون سنة مؤدية إلى نهاية العصر الطباشيري، وفقا لزانو، وسيكشف "Moros intrepidus" عن كيفية تأسيس النظم البيئية في العصر الطباشيري المتأخر في أمريكا الشمالية.

المصدر: ذي صن

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