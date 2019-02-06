اكتشاف نوع جديد من ديناصورات عاشت منذ 140 مليون سنة

عثر علماء في منطقة باتاغونيا في جنوب الأرجنتين، على هيكل عظمي لديناصور يملك أشواكا حادة طويلة تخرج من عموده الفقري.

وعاش هذا النوع الجديد من الديناصورات الذي يدعى "Bajadasaurus pronuspinax"، منذ 140 مليون سنة، ويظهر الشكل الأكثر تطرفا لطفرات العمود الفقري.

Say hello to this crazy new dinosaur, species, Bajadasaurus pronuspinax, from the Cretaceous of Argentina! Those massive spines might have been useful for defense against other dinosaur predators. https://t.co/1B9dMLrozipic.twitter.com/ZlxgD1cHUn — Jon Tennant (@Protohedgehog) February 4, 2019

@DododexApp@bubblywums New dino found! "Bajadasaurus pronuspinax" The find is a sensation: in Patagonia. Both belonged to a dinosaur that had lived 140 million years ago - and whose existence science had never suspected. https://t.co/iycO8zU1Bgpic.twitter.com/jpKQHR2PkC — Exhumed (@3xhumed) February 5, 2019

ويعتقد العلماء أن الأشواك الحادة كانت مغطاة بأغلفة سميكة أعطتها شكلا يشبه القرون، وكانت تستخدم لدرء المهاجمين، فضلا عن جعلها الذكور أكثر إغراء جنسيا.

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وقال بابلو غالينا، الباحث في المجلس القومي للبحوث العلمية والتقنية "CONICET": "هذه الأشواك ربما كانت مغطاة بغمد الكيراتين، بشكل مشابه لقرون العديد من الثدييات".

وأضاف غالينا قائلا: "نعتقد أنها لو كانت مجرد هياكل عظمية أو مغطاة فقط بالجلد، لكان من الممكن كسرها بسهولة عند التعرض للضرب أو أي هجوم من حيوانات أخرى".

ويعتقد أن المخلوق كان عاشبا وعاش في بداية العصر الطباشيري، الذي يأتي بعد العصر الجوراسي.

وينتمي النوع الجديد من الديناصورات إلى عائلة "العظاءات متشعبة الرأس"، التي تنتمي إلى مجموعة الديناصورات الأكبر حجما، والتي كانت تمتلك رقابا طويلة ورؤوسا صغيرة وذيولا طويلة.

المصدر: ديلي ميل