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اكتشاف نوع جديد من ديناصورات عاشت منذ 140 مليون سنة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف نوع جديد من ديناصورات عاشت منذ 140 مليون سنة
AFP
اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاشت منذ 140 مليون سنة
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عثر علماء في منطقة باتاغونيا في جنوب الأرجنتين، على هيكل عظمي لديناصور يملك أشواكا حادة طويلة تخرج من عموده الفقري.

وعاش هذا النوع الجديد من الديناصورات الذي يدعى "Bajadasaurus pronuspinax"، منذ 140 مليون سنة، ويظهر الشكل الأكثر تطرفا لطفرات العمود الفقري.

ويعتقد العلماء أن الأشواك الحادة كانت مغطاة بأغلفة سميكة أعطتها شكلا يشبه القرون، وكانت تستخدم لدرء المهاجمين، فضلا عن جعلها الذكور أكثر إغراء جنسيا.

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وقال بابلو غالينا، الباحث في المجلس القومي للبحوث العلمية والتقنية "CONICET": "هذه الأشواك ربما كانت مغطاة بغمد الكيراتين، بشكل مشابه لقرون العديد من الثدييات".

وأضاف غالينا قائلا: "نعتقد أنها لو كانت مجرد هياكل عظمية أو مغطاة فقط بالجلد، لكان من الممكن كسرها بسهولة عند التعرض للضرب أو أي هجوم من حيوانات أخرى".

ويعتقد أن المخلوق كان عاشبا وعاش في بداية العصر الطباشيري، الذي يأتي بعد العصر الجوراسي.

وينتمي النوع الجديد من الديناصورات إلى عائلة "العظاءات متشعبة الرأس"، التي تنتمي إلى مجموعة الديناصورات الأكبر حجما، والتي كانت تمتلك رقابا طويلة ورؤوسا صغيرة وذيولا طويلة.

المصدر: ديلي ميل

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