وزارة الدفاع الروسية: اختبار صاروخ "سارمات" الروسي الخارق مستمر

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا يؤكد أن العام الماضي شهد تنفيذ سلسلة من الاختبارات البرية والميدانية على ارتفاع منخفض لصاروخ "سارمات" الروسي.

وقال البيان إن تلك الاختبارات أكدت صواب الحلول الهندسية المطبقة أثناء تصميم الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وسمحت بتنفيذ ما يزيد عن 50 مهمة تقنية معقدة. كما انتهى اختبار محرك الصاروخ بنجاح.

وأعيد تجهيز القاعدة في المرافق الخاصة بإنتاج الصاروخ، وتم تطوير قدراتها حيث تستعد لإنتاج دفعة تجريبية من الصاروخ.

إقرأ المزيد

أما قاعدة "بليسيتسك" العسكرية الفضائية، فتختتم فيها عملية إنشاء منصة ستجري منها الاختبارات الجوية الحكومية لصاروخ "سارمات".

وقال البيان إن تصنيع صاروخ "سارمات" الروسي الثابت يعد من المهام الرئيسة الخاصة بتطوير قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، وذلك في إطار برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2018-2027.

يذكر أن صاروخ "سارمات" الروسي الخارق قادر على اجتياز أي درع صاروخية حالية ومستقبلية. كما أنه يستطيع حمل 16 رأسا نوويا، تمثل كمية تكفي لتدمير مساحة دولة مثل فرنسا أو ولاية تكساس. ويمكن للصاروخ أن ينطلق بسرعة 7 كيلومترات في الثانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية