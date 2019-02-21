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عالم أمريكي: لا وجود للموت

العلوم والتكنولوجيا

عالم أمريكي: لا وجود للموت
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توصل عالم من جامعة كارولينا الشمالية إلى أن الموت "غير موجود"، وطرح العالم الأمريكي فرضيته استنادا إلى قوانين فيزياء الكم.

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يرى العالم الأمريكي، روبرت لانتسا، أن الموت ليس سوى وهم يتعرض له البشر الذين يعتقدون أن وجودهم مرتبط بالوجود في إطار جسد مادي فقط.

ويقول لانتسا: "نعجز عن رؤية أي شيء من خلال عظام الجمجمة التي تحيط بالمخ، وكل ما نراه ونحس به الآن هو موجة مستمرة من المعلومات التي تظهر وتتفاعل داخل الدماغ. أما المكان والزمان، فهما مجرد أدوات تجمع بين كل الأشياء، ولا يعني الخلود الوجود الأبدي داخل الزمن بلا نهاية، وإنما يعني الوجود خارج الإطار الزمني كليا".

كما يعتقد لانتسا أن وعي الميت يتابع وجوده في أحد العوالم الموازية، وقد وجد دليلا على ذلك في فيزياء الكم، لأن "أصغر جزيء من المادة يمكنه أن يكون في أي مكان، ويمكن أن تمر الأحداث بعدد ضخم من الاحتمالات".

وأعرب لانتسا عن قناعته بأن موت الإنسان في عالم واحد لا يؤثر على وجود نسخ منه في عوالم أخرى موازية.

المصدر: Planet Today

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